Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 5 июля установлен на уровне 1.7022 маната, а евро — 1.9328 маната.
Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 5 июля установлен на уровне 1.7022 маната, а евро — 1.9328 маната.
Дата: 2017/07/05 9:45
Раздел: Азербайджан, Экономика
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