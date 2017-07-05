Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, 60, 82 и 120 миллиметровые минометы (27 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 130 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы Газахского района, Агдам, Коханеби, Агбулаг, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шураабад, Тагыбейли, Баш Карвенд, Гарагашлы, Ширванлы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.