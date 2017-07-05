«Армяне многократно обстреливали наше село. Несколько дней назад армяне выпустили по селу снаряды».

Об этом AzVision.az заявил Эльнур Гулиев — отец двухлетней Захры Гулиевой, которая скончалась в результате вражеского обстрела села Алханлы Физулинского района вчера вечером.

Он также отметил, что в результате армянской провокации он потерял и свою мать Гулиеву Сахибу Идрис гызы 1967 года рождения. Эльнур Гулиев заявил, что отомстит армянским оккупантам:

«Я этого так не оставлю. Я отомщу за смерть моей матери и дочери».

“Армянам никогда не напугать нас смертью. Мы здесь жили, будем жить и умерем на этой земле».

Как сообщает АПА, об этом заявили жители села Алханлы Физулинского района, подвергшееся минувшей ночью артиллерийскому обстрелу ВС Армении. Несмотря на бессонную ночь, сельчане, уверенные в мощи азербайджанской армии, далеки от мысли покинуть свои дома.

Сельчане отметили, что убийство пожилой женщины и ее 2-летней внучки, а также ранение другой мирной жительницы являются проявлением вандализма армянской армии.

«Это тяжкое преступление против гуманности, человечности. Даже в условиях войны открывать огонь по детям, женщинам запрещено», — выразил мнение житель села Матлаб Гулиев.

«Эта провокация армянской армии из той же серии учиненных ею зверств. В этом их сущность, они никогда этого не прерывали. Это тяжкое преступление против человечности. Нигде в мире не может быть оправдания убийствам мирного населения, детей, женщин», — сказал житель села Гурбан Гулиев.