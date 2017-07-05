Сенат Франции во вторник, 4 июля, в шестой и последний раз проголосовал за продление режима чрезвычайной ситуации в стране, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Agence France-Presse.

За поддержку продления выступили 312 сенаторов, против проголосовали 24 человека.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что режим ЧС будет снят осенью. Это должно произойти до 1 ноября 2017 года.

Напомним, режим ЧС был введен на территории Франции после терактов 13 ноября 2015 года. В середине декабря 2016 года парламент Франции одобрил продление режима ЧС в стране до июля 2017 года из-за сохраняющейся угрозы терактов.