В результате обстрела села Алханлы Физулинского района со стороны ВС Армении погибли женщина с внучкой.

Как сообщил АПА представитель сельской администрации Ильхам Исрафилов, во время обстрела села из артиллерийских установок и других тяжелых вооружений, один из снарядов упал во двор Салмана Гулиева.

В результате взрыва погибли Гулиева Сахиба Идрис гызы 1967 г.р. и ее внучка Гулиева Захра Эльнур гызы 2015 г.р. Их родственница Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы тяжело ранена.

Раненая госпитализирована.

Ответными действиями ВС Азербайджана огонь противника был подавлен.