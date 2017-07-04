4 июля в районе 20.40 ВС Армении открыли огонь в направлении села Алханлы Физулинского района. Огонь велся из 82- и 120-мм минометов, а также из станковых гранатометов, говорится в экстренном заявлении Минобороны Азербайджана.

В результате вражеской провокации погибли местные жительницы Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015 г.р.). Получившая в результате обстрела ранения Гулиева Сарвиназ Илтифат гызы (1965 г.р.) доставлена в больницу.

Вооруженные силы Азербайджана подавили вражеский огонь.

Минобороны Азербайджана отмечает, что вся ответственность за произошедшее ложится на военно-политическое руководство Армении.