ВС Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района.

Как сообщает АПА, начиная с вечерних часов село подверглось интенсивному обстрелу из артиллерийских установок и других вооружений.

По сообщению среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие. Домам нанесен серьезный ущерб.

В Минобороны подтвердили информацию об обстреле села Алханлы.

В министерстве сообщили, что в результате обстрела погибли двое жителей села, есть раненые.

Международные структуры проинформированы об этой провокации.

Подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные в указанном направлении, предпринимают ответные действия.