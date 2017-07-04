ВС Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района.
Как сообщает АПА, начиная с вечерних часов село подверглось интенсивному обстрелу из артиллерийских установок и других вооружений.
По сообщению среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие. Домам нанесен серьезный ущерб.
В Минобороны подтвердили информацию об обстреле села Алханлы.
В министерстве сообщили, что в результате обстрела погибли двое жителей села, есть раненые.
Международные структуры проинформированы об этой провокации.
Подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные в указанном направлении, предпринимают ответные действия.