Военная полиция РФ может быть размещена в буферных зонах безопасности в Сирии.

Как передает ТАСС, об этом заявил во вторник глава российской делегации на переговорах в Астане, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Пока сложно говорить о присутствии российских наблюдателей и представителей Минобороны РФ, но в целом предусматривается присутствие российской военной полиции в буферных зонах безопасности», — отметил дипломат.

Реализация создания зон безопасности в Сирии начнется в течение двух-трех недель после подписания документов, указал Лаврентьев.