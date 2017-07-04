В Центр управления кризисными ситуациями МЧС поступила информация о том, что в Сабунчинском районе Баку в море утонул человек. Как передает АПА со ссылкой на МЧС, на место происшествия привлечены спасатели-водолазы.
Ведутся поиски утопленника.
В Центр управления кризисными ситуациями МЧС поступила информация о том, что в Сабунчинском районе Баку в море утонул человек. Как передает АПА со ссылкой на МЧС, на место происшествия привлечены спасатели-водолазы.
Ведутся поиски утопленника.
Дата: 2017/07/04 20:45
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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