Турция как страна-гарант обеспечивает безопасность турецкой общины Кипра, и турецкие войска не покинут остров, сказал журналистам в Кран-Монтане глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает во вторник «Тренд» со ссылкой на турецкие СМИ.

«Турция демонстрирует гибкий и дружественный подход на конференции по кипрскому урегулированию, которая проходит в Швейцарии. Но мы ожидаем ответного подхода. К сожалению, до сегодняшнего дня мы не увидели конструктивного подхода от противоположной стороны. Даже имели место случаи, когда греческая сторона пыталась в обход нас провести какие-либо документы, что очень нечестно», — сказал Чавушоглу.

По его словам, для достижения соглашения греки-киприоты должны также проявить искренность.

Турция и впредь будет работать на конференции в соответствии со своими принципами, отметил министр.

«Анкара с самого начала сообщила о том, что является для нее недопустимым. Говорили об этом и в первый день конференции, и на следующее утро. Сейчас я повторяю это вновь», — сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции вновь подчеркнул, что нынешняя конференция по кипрскому урегулированию является последней.

«К урегулированию кипрского вопроса приложены огромные усилия. Мы считаем, что это финальная конференция. Если какое-то соглашение будет достигнуто, то оно должно быть достигнуто на этой неделе», — сказал Чавушоглу.