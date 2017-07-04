С начала текущего года в Азербайджане по 161 адресу были организованы религиозные курсы.

Как пишет «Тренд», об этом было сказано на состоявшемся во вторник заседании коллегии Государственного комитета по работе с религиозными структурами, посвященном итогам шести месяцев текущего года и предстоящим задачам.

За исключением девяти из них, все остальные — это организованные в мечетях курсы по чтению Корана. В целом по республике функционируют 204 курса, из которых 160 — для мальчиков, 64 — для девочек.

На заседании также было отмечено, что в настоящее время в Азербайджане функционируют 2246 мечетей, 210 из которых в Нахчыванской Автономной Республике.

Религиозные общины 727 мечетей прошли регистрацию в госкомитете.

Было отмечено, что в январе-июне текущего года был продолжен процесс госрегистрации религиозных структур, и их общее число достигло 767, в том числе в госкомитете прошли регистрацию 10 исламских колледжей.

Среди прошедших до сегодняшнего дня регистрацию религиозных структур 739 — исламские, 28 — неисламские. Среди последних 17 — христианские, восемь — иудейские, две — бахаистские и одна кришнаитская.