Катар выступает за равноправный диалог с арабскими странами на основе взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела, заявил во вторник глава катарского МИД Мухаммад бен Абдель Рахман Аль Тани, передает РИА Новости.

«Катар выступает за равноправный диалог с арабскими странами на основе взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела… Сколько бы ни было попыток эскалации конфликта, он все равно будет урегулирован только за столом переговоров», — сказал катарский министр на совместной пресс-конференции в Дохе с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.

При этом он не стал раскрывать детали ответа Катара на обвинения четырех арабских стран в поддержке терроризма, который был передан кувейтской стороне, выступающей в роли посредника. «Ответ составлен в рамках уважения суверенитета… Сейчас этот ответ у кувейтской стороны», — сказал министр.