Посольство Турции в Берлине направило ноту с пометкой «Срочно!» в МИД Германии в знак протеста против провокационных действий художника Филиппа Руха у здания федерального правительства, сообщает «Анадолу».

Накануне у здания федерального правительства Германии на постаменте был установлен автомобиль и вывешены плакаты с изображениями президентов Турции, России и короля Саудовской Аравии. Плакаты содержали призыв: «Хочешь выиграть этот автомобиль? Уничтожь диктатуру!».

Филипп Рух из объединения «Центр политической красоты» ранее уже предпринимал подобные провокационные действия, установив в Берлине павильон с двумя тиграми, пообещав скормить им беженцев.

Это вызвало негативную реакцию в немецком обществе.