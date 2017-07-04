Президент США Дональд Трамп провел в принадлежащих ему гольф-клубах пятую часть времени с момента вступления в должность. Такие данные приводит Лента.ру со ссылкой на NBC News.

Журналисты подсчитали, что на 4 июля Трамп находился у власти 165 дней, 49 из которых глава государства провел в своих частных владениях, а 35 — в принадлежащих ему гольф-клубах. В этой связи телеканал припомнил Трампу слова, сказанные во время предвыборной кампании. Тогда еще кандидат в президенты заявил, что избиратели должны голосовать именно за него, так как он будет проводить много времени в Вашингтоне, не будет брать отпусков и играть в гольф, так как у него появится слишком много работы.