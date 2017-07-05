Суд в Финляндии приговорил мужчину к 14 месяцам условно за покупку невинности 16-летней жительницы города Тампере, сообщает Лента.ру со ссылкой на газету Aamulehti.

По информации издания, мать девушки узнала от ее друзей, что дочь продала девственность через интернет, и обратилась в социальную службу. Та, в свою очередь, сообщила полиции. В ходе расследования выяснилось, что в 2015 году девушка списалась в мессенджере с мужчиной 1987 года рождения, и он предложил ей секс. Когда близость состоялась, она получила 200 евро.

Суд признал мужчину виновным в покупке интимных услуг у несовершеннолетней.

Помимо условного срока уездный суд области Пирканмаа назначил мужчине 20 месяцев общественных работ и штраф в 2400 евро. До этого он уже привлекался к уголовной ответственности — в 2014-м получил условный срок за вождение в нетрезвом виде.

Как заключили психологи, девушка ранее была жертвой сексуальных домогательств, и это повлияло на ее решение продать девственность.