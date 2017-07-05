Авторы полагают, что одним из подходящих источников энергии для поселений могут служить ядерные электростанции. Для работы реакторов необходимо радиоактивное топливо (изотопы урана), которое можно привозить с Земли или добывать из силикатных пород. Однако, скорее всего, оно залегает глубоко под водой и льдом, поэтому его извлечение из недр спутника будет очень трудоемким и дорогим.

Другим способом получения электричества может быть сжигание метана и последующий электролиз воды на водород и кислород. Последняя реакция требует энергии, поэтому для запуска электролизной установки исследователи предлагают использовать ядерные электростанции. Более эффективным будет гидрирование (реакция с водородом) ацетилена, что позволит произвести 376 килоджоулей на один моль вещества. Ацетилен и водород в этом случае будут извлекаться из атмосферы Титана.

Ученые также считают, что на спутнике, ввиду наличия углеводородных морей, можно построить гидроэлектростанции.