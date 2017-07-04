Представители каталанских партий «Вместе за» и «Народное единство» во вторник представляют в местном парламенте законопроект о референдуме по вопросу о независимости Каталонии от Испании, сообщает интернет-портал испанской газеты «Паис».

В частности законопроектом предусмотрено признание этого референдума более значимым, нежели любая другая законодательная норма, которая может ему противоречить. Кроме того, в случае победы на референдуме сторонников независимости, об отделении от Испании может быть объявлено уже в последующие 48 часов, передает «Интерфакс».

Ранее глава исполнительной власти испанского автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемонт назначил референдум о независимости на 1 октября.

По его словам, решение о проведении референдума принято в одностороннем порядке после ряда неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.

Участники референдума должны будут ответить на вопрос: «Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?»