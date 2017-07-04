Официальный курс маната по отношению к доллару на 5 июля установлен на уровне 1,7022 маната, сообщает Центральный банк АР.
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Официальный курс маната по отношению к доллару на 5 июля установлен на уровне 1,7022 маната, сообщает Центральный банк АР.
Дата: 2017/07/04 18:00
Раздел: Экономика
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