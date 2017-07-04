Минналогов Азербайджана выступило в понедельник с заявлением о запрете на уличную торговлю вне официальных объектов торговли, включая торговлю дома, на транспорте, на рабочем месте.

За подобные деяния предусмотрен штраф в 80 манат. Кроме того, торговец должен стоять на учете в налоговой службе. При нарушении этого положения или торговле без кассового аппарата, предусмотрен штраф в 400 манат. При повторном нарушении придется заплатить уже 800 манат.

В принципе, эта новость, как говорится, вне временных рамок: ежегодно она поднимается и муссируется. Для тех, кто прочел эту новость сегодня, осталось неясным: чего именно хочет добиться Минналогов. Неужели сотрудники этого ведомства намерены лишить определенную прослойку людей последнего куска хлеба? Ввиду имеются мобильные торговцы зеленью и фруктами, рыбой, хозяйственными мелочами, посудой, одеялами и прочими предметами обихода, реализующие свой товар, в основном, на разнос. С ними всегда можно договориться, взять товар подешевле. Как говорится – и люди довольны, и пожилому человеку на кусок хлеба. Так уж повелось у нас на Востоке, что уличная торговля – это своеобразная часть древней культуры, с которой мы уже полностью срослись, и ничего с этим не поделаешь.

Конечно же, можно много говорить о сертификатах качества, о кишечных палочках и прочих ужасах продуктов, которые люди покупают на стихийных рынках, но разве подобные случаи не выявляются в официальном общепите? В супермаркетах, хозяева которых исправно платят налоги? В донерных, где готовят снедь из мяса неизвестного происхождения, где люди питаются в условиях антисанитарии? Разве антисанитария и кишечные палочки с ботулизмом не выявляются на базарах, где вроде бы товар снабжен всеми необходимыми документами? Разве не выбрасываем мы просроченные и некачественные продукты из тех же «крутых» супермаркетов, где есть и лицензия, и сертификат качества, и справка, полученная из санэпидемнадзора?

На самом деле стихийная торговля – явление вечное. Стихийные торговцы предлагают свой товар с лотков и в разнос в любой стране мира, и именно они являются своеобразным колоритом. А иначе кому нужно ехать в город, лишенный колорита, изюминки?

Наиболее яркий пример среди стран Закавказья — Тбилиси с его блошиным рынком на Сухом Мосту. Вот где действительно можно найти все на свете: начиная от оловянного солдатика XVIII века и заканчивая новейшими объективами для профессионального фотоаппарата Canon. От изобилия товаров разбегаются глаза, зачастую мало целого дня для похода на Сухой Мост – главную достопримечательность Тбилиси, привлекающую многочисленных туристов.

Торговля на Сухом Мосте стала для очень многих граждан города единственным способом заработка — во времена перестройки и в первые годы независимости Грузии. Это время тбилисцы с Сухого моста вспоминают как самое тяжелое — без газа, с перебоями электроснабжения, без денег и почти без надежды. Вот в таком состоянии, взяв из дома самое ценное, жители города вышли тогда на мост. Первыми торговцами стали те, кто жил поблизости. И продавали они свое родное.

Затем трудные времена миновали. Одни уехали, другие разбогатели, третьи не дожили, четвертые спились с горя. А кто-то остался здесь навсегда, и торгует по сей день. Многие торговцы еще помнят то время, когда Грузией заправлял Гамсахурдиа, как их гнали с Сухого моста во времена Шеварднадзе, как требовали поставить счетчики и платить налоги во времена Саакашвили. Эти люди прошли через многое и выстояли. Сейчас они — торговцы, скупщики всякой раритетной всячины.

И самое главное – здесь торгуют представители любой социальной прослойки – от печального пенсионера, разложившего на картонке остатки былой «роскоши» в виде щербатых серебряных брошек и книг по акушерству, человека средних лет, собравшего в своем доме все ненужные вещи и решившего реализовать их по скромной цене (авось кому-то да пригодится, не пропадать же добру), до профессиональных торговцев любым товаром: антиквариатом (это основная составляющая тбилисского блошиного рынка), предметами современного искусства, одеждой, посудой, техникой, холодным оружием.

В Баку в свое время тоже существовал свой «блошиный рынок», где продавалась всякая всячина – начиная от сувениров, книг, предметов кустарного производства – заканчивая антиквариатом, среди которого можно было найти действительно довольно редкие и ценные предметы. Но в основном, в таких местах работали перекупщики, скупающие у нуждающихся пенсионеров раритетный товар за бесценок и перепродающих потом за довольно внушительную сумму. Лет 10 назад этот рынок был ликвидирован, продавцов загнали в подвальные помещения и сегодня площадь, именуемая “Торговой”, утратила смысл своего названия.

Конечно же, альтернатива все-таки есть: не так давно в садике Сабира были установлены официальные лотки для продажи сувениров (точно такие же есть и в «Ичери Шехер»), за зданием «Макдоналдса» так же установили временные стенды для продажи картин. Но все это выглядит слишком официально и прилизано, нет стихийного, массового интереса.

И потому от широкого понятия «уличная торговля» у нас в городе остались только продавцы хлора, зелени и одеял. Министерство налогов Азербайджана предлагает этим людям платить налоги? Да они и так «отстегивают» мелким чиновникам, чтобы торговать разрешали.

По мнению экономиста Натига Джафарлы, дело отнюдь не в желании Министерства налогов соблюсти определенные правила, связанные с безопасностью граждан, а в отсутствии элементарной системы, согласно которой будет работать этот механизм:

— Министерство Налогов учитывая тот факт, что есть проблемы со сбором налогов, пополняющих бюджет, пытаются всячески облагать налогами всех граждан. Во всем мире, даже в Европе и в США есть понятие уличная торговля. Но, эта форма бизнеса находится под контролем не налоговых органов, а местной власти – муниципалитетов, которые выдают лицензии, получают за это деньги в свой бюджет, и эти средства идут на благоустройство территории. У нас органы самоуправления – муниципалитеты – «мертворожденный» орган, поэтому всё централизовано. И непонятен механизм определения – что такое уличная торговля, нет четких документов поэтому поводу. И такая неразбериха дает возможность налоговикам придираться к тем, кто продает носки или лимоны на улицах города.

Считаю, что уличную торговлю нужно разрешить, написать четкие и понятные правила, определить сумму годовой лицензии – и это позволит людям самим обеспечивать себя работой, зарабатывать и платить деньги за лицензию.

— Далее, остается открытым вопрос реализации товаров и услуг через социальные сети. С учетом того факта, что сегодня все стоит очень дорого, очень многие граждане страны используют возможность получить дополнительный заработок, и как могут выживают. К примеру, кто-то печет торты, кто-то выращивает цветы, кто-то шьет одежду. Люди регистрируются в группах, в которых имеют возможность прорекламировать и продать свои вещи, обувь и косметику (речь идет естественно не про оптовые партии). И таких людей в Азербайджане тысячи. А как им еще реализовывать? Неужели каждый из них должен зарегистрироваться в налоговой, чтобы продать, скажем, свои туфли? Или установить дома кассовый аппарат и выбивать чеки с каждой продажи?

— С Интернет-торговлей тоже неразбериха, нет механизмов контроля, нет механизмов вычета налогов. Поэтому, нужно четко определить тех, кто этим занимаются как бизнес, и тех кто, проводит разовую торговлю. А пока нет четкого механизма, толка никакого не будет. Разве что самоуправство.

Яна Мадатова