В конце июня в Баку прошло первое Гран-при Азербайджана Формулы-1. Чтобы отметить это событие, старейшая британская газета The Telegraph собрала 25 удивительных фактов о «Стране огней». Информацию передает «Москва-Баку».

1. Азербайджанцы любят блины Кутабы — блины с начинкой – это практически национальное блюдо в Азербайджане. Их начиняют тыквой, мясом или зеленью. Оставьте вашу Nutella дома.

2. Здесь обитал древний человек В Азыхской пещере археологи нашли артефакты, возраст которых составляет полтора миллиона лет. Предполагается, что в этих пещерах наши предки жили на протяжении почти двух миллионов лет.

3. Сложности на границах Чтобы попасть в Нагорный Карабах, который находится на Западе Азербайджана, вам прийдется пересечь границу. Несмотря на то, что этот регион провозгласил автономию, во всем мире он признан частью Азербайджана. Карабах славится своими величественными горными хребтами, тутовыми рощами и виноградниками, которые привольно раскинулись в долинах. 4. Азербайджанцы любят чай с вареньем Ни один праздник не обходится без чая, который подается с огромным количеством дополнений. Чай зачастую пьют с вареньем, а также добавляют в него чабрец, лимон, мяту или розовую воду.

5. Нет сахара – нет свадьбы Во время сватовства именно поднос с чаем становится лучшим показателем того, как продвигаются дела. Если сахара нет – значит, семьи еще не договорились, а если чай сладкий – значит скоро свадьба. 6. Героические лошади Карабахские лошади известны своей скоростью, умом и выносливостью. Они считаются национальным символом Азербайджана. Эта порода является эндемичной для страны и одной из древнейших в мире. Когда-то конину употребляли в пищу почти повсеместно, но сейчас вместо нее вы скорее найдете в меню баранину и говядину.

7. Вообще-то, это небольшая страна Азербайджан имеет примерно такую же площадь, как соседние страны – Грузия и Армения. Правда, другие соседи — Турция, Иран и Россия – значительно больше. Площадь Азербайджана составляет 86,6 тыс. кв. км, то есть в четыре раза больше Уэльса.

8. Здесь любят пословицы

Например такие: “Из дешевого мяса не сделаешь хороший суп” или “Вежливость не продается на базаре”, и “я пытался нарисовать брови, но я закончил тыкать в глаза”. Ну да. 9. Тут есть город на сваях История поселка Нефтяные Камни начиналась с нефтяной вышки и нескольких помостов, которые были проложены прямо над Каспийским морем. Сегодня это целый город на сваях! Он был построен в 1949 году, и вокруг него образовались целые районы со своими пекарнями, магазинами, учреждениями культуры и гостиницами.

10. Здесь много газа Огненная Гора (Янардаг) полностью оправдывает свое название: она постоянно окружена языками пламени, которое питается из огромных естественных резервуаров под землей. Эта гора, расположенная недалеко от Баку, на протяжении веков привлекала путешественников и завоевателей. В XIII веке путешественник Марко Поло писал о загадочных пожарах, которые горели по всему полуострову. Природный газ — это богатство Азербайджана, в 2013 году было добыто 29 млрд кубометров топлива. 11. И винограда И хотя больше всего Азербайджан зарабатывает благодаря нефти и газу, здесь также выращивают злаки, виноград, хлопок, а также разводят скот. 12. Валюта по образцу евро Валюта Азербайджана – манат – внешне очень похожа на евро: по размеру, цвету и шрифтам. Но каждая купюра отражает разные аспекты национальной идентичности. На банкноте в 5 манат вы найдете отрывок из гимна страны, а двадцать манат украшены мечом, щитом и шлемом – это символы власти.

13. Люди здесь сильные

В Баку вам наверняка захочется попробовать себя в армрестлинге. Здесь действует Федерация и профессиональная Лига армрестлинга, этот спорт очень популярен. Попробовать свои силы можно и в спортивном зале, и в баре. 14. Запах яиц? Виноваты вулканы В Азербайджане больше грязевых вулканов, чем в любой другой стране мира – более 400. Когда вулканы извергаются, пламя поднимается в воздух на высоту до километра, а когда они спят, то выпускают лопающиеся пузыри с пахучими газами.

15. Здесь любят хорошие ковры Музей азербайджанского ковра, открытый в 2014 году на набережной в Баку, располагается в здании, похожем на гигантский свернутый ковер. Внутри вы найдете ковры всех эпох, со всех уголков страны. С этим зрелищем может соперничать только демонстрация искусства ткачей.

16. В национальный вид спорта играют под музыку

Човкан чем-то похож на поло: в него играют с помощью изогнутой деревянной палки, а игроки сидят верхом на лошадях. На этом сходство заканчивается: ведь игра происходит под музыку, а все игроки одеты в расшитые национальные костюмы.

17. Хочешь быть крутой – учись вязать крючком С самых малых лет девочек учат вязать крючком, это часть подготовки к традиционному состязанию Семи Красавиц. В нем девочки должны вязать крючком против часовой стрелки; победительницей становится та из них, кто свяжет лучшую пару чулок. 18. Баку – сумасшедший город Столицу Азербайджана часто сравнивают с Дубаем: в обоих городах любят золото и затейливую архитектуру. Главные достопримечательности: Центр Гейдара Алиева, спроектированный Захой Хадид, башня SOCAR, напоминающая зеркало, и Пламенные башни.

19. По столице можно проплыть на лодке В Баку есть Малая Венеция – рукотворный канал, который пролегает между магазинами, ресторанами и развлекательными заведениями. Здесь есть несколько ряд островов, соединенных мостами и переходами, и лучше всего перемещаться по этому району на гондоле.

20. Говорите по-русски Жители Азербайджана говорят по-азербайджански, но русский является здесь вторым языком. На английском говорят меньше, так что прихватите с собой разговорник. 21. Хлеб – это святое Когда хлеб черствеет, его нельзя просто выбросить в мусорное ведро. Чтобы проявить уважение к хлебу, надо положить его в специальный мешок отдельно от остального мусора. Если хлеб упал, то надо его поднять и поцеловать – это своего рода извинение.

22. Здесь не любят свободу печати Когда в 2015 году в Баку проходила Европейские Игры, въезд в страну был запрещен для журналистов, проводящих расследования и для гражданских активистов. 23. У многих есть золотые зубы. Хотя бы один Сияющая золотая улыбка – это обычное зрелище в Азербайджане, особенно среди старшего поколения. Для некоторых это способ шикануть, для других – что-то вроде заменителя сберегательного счета. 24. Здесь есть один из последних колхозов Ивановка – это рудимент советского времени, настоящий колхоз. Впрочем, для большинства жителей Азербайджана советский образ жизни навсегда ушел в прошлое.