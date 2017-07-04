Появление во главе Чечни Рамзана Кадырова позволило президенту РФ Владимиру Путину сохранить иллюзию победы в чеченской войне, но за эту иллюзию пришлось заплатить дорогую цену. Такое мнение высказал российский публицист и политолог Андрей Пионтковский в колонке для «Радио Свобода».

По его словам, сейчас все выглядит так, будто это Россия входит в состав Чечни.

«Сегодня унизительная ситуация зависимости от Кадырова не нравится уже никому в России, кроме Путина, вся политическая легитимность которого как «победителя» в чеченской войне завязана на проекте «Кадыров», – написал публицист.

Он отметил, что из сложившейся ситуации есть два выхода: «выйти из состава Чечни» и восстановить в Чечне российский конституционный порядок.

«Чеченский вопрос неизбежно станет первым острейшим политическим кризисом постпутинской России», – считает Пионтковский.

Он рассказал, что в Чечне во времена «всевластия федералов любой чеченец, независимо от его взглядов или поступков, мог быть схвачен, похищен, подвергнут издевательствам, пыткам, убит».

«В сегодняшней Чечне подобная участь может постигнуть любого выступающего против Кадырова. Это заметный прогресс в обеспечении безопасности личности», – пишет политолог.