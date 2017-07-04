Вагит Алекперов за полгода обеднел на 1,22 миллиарда долларов

Совокупное состояние российских миллиардеров за первые шесть месяцев 2017 года сократилось на 74 миллиона долларов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Как пишет ПРАЙМ, индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Согласно информации, у главы «Лукойла Вагита Алекперова зафиксировано уменьшение капитала на 1,22 миллиарда долларов.