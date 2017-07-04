К содержанию

Вагит Алекперов за полгода обеднел на 1,22 миллиарда долларов

Совокупное состояние российских миллиардеров за первые шесть месяцев 2017 года сократилось на 74 миллиона долларов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Как пишет ПРАЙМ, индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Согласно информации, у главы «Лукойла Вагита Алекперова зафиксировано уменьшение капитала на 1,22 миллиарда долларов.

Дата: 2017/07/04 22:17

Раздел: Азербайджан, Экономика

Просмотров:

176

 Новости друзей

...

Другие новости раздела

Погибшими при армянском обстреле оказались бабушка с внучкой

Об этом заявил представитель сельской администрации

На украинской границе задержали гражданина Азербайджана

Мужчина пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу

Двухлетняя девочка и женщина погибли в Алханлы в результате обстрела с армянской стороны

О провокации проинформированы международные структуры

Армения обстреляла село в Физулинском районе, есть погибшие и раненые

Подразделения ВС Азербайджана предпринимают ответные действия

Удивительные факты об Азербайджане по версии The Telegraph

Святость хлеба, купание детей в соленой воде и многое другое

Мониторинг ОБСЕ в Физулинском районе прошел без инцидентов

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 4 июля на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи села

В Сабунчинском районе ведутся поиски утопленника

Ведутся его поиски

Госкомитет раскрыл информацию о числе религиозных курсов в стране

С начала текущего года в Азербайджане по 161 адресу были организованы религиозные курсы.

В стране пресекли ввоз 39-ти наименований незаконной религиозной литературы

Они пропагандировали религиозную нетерпимость, дискриминацию и радикализм