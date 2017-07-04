В Краснопольском районе пограничники Сумского отряда во время реализации информации, полученной от оперативных сотрудников Госпогранслужбы задержали нарушителей законодательства по пограничным вопросам — азербайджанца и украинца. Об этом информирует dancor.sumy.ua.

Пограничный патруль, возглавляемый участковым инспектором пограничной службы, недалеко от госграницы в районе населенного пункта Грабовское задержал гражданина Азербайджана в сопровождении гражданина Украины. Украинец не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность.

Правоохранители выяснили, что иностранец пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу вне установленных пунктов пропуска, а украинец ему в этом помогал.

Сейчас личность гражданина Украины установлена. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на 45-летнего гражданина Азербайджана составлены соответствующие административные материалы. Что касается 52-летнего украинца, то за нарушение пограничного режима на него также составлен административный протокол. Кроме этого в Краснопольское отделение полиции направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.