Зависимость Германии от российского газа в ближайшем будущем вырастет. Об этом во вторник, 4 июля, пишет агентство Bloomberg.

Берлин намерен сократить к 2025 году объемы выбросов углекислого газа в атмосферу на 40 процентов по сравнению с уровнем 1990 года. После выборов в сентябре нынешнего года новое правительство Германии может представить предложения по закрытию угольных станций, на которые приходится 40 процентов производства электроэнергии в стране, отмечает Bloomberg. Стратегической целью Берлина является переход на возобновляемые источники энергии к 2050 году. Для этого Германии необходим российский газ, передает Лента.ru.

«Кроме России, в мире не так много мест, откуда Германия может быстро получить большое количество газа», — полагает директор программы исследований природного газа в Оксфордском институте энергетических исследований Джонатан Стерн (Jonathan Stern).

По данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, топливо из России составляет около 40 процентов всего объема поставок газа в Германию. К 2025 году Россия займет половину немецкого рынка газа. Транспортировка топлива через «Северный поток» на 40 процентов дешевле, чем через территорию Украины, подсчитали в Wood Mackenzie.