За шесть месяцев 2017 года Грузию посетили 2,9 млн посетителей и туристов, что на 13,4% или 354,4 тыс. человек больше, чем в январе-июне 2016 года, сообщает Национальная администрация туризма Грузии.

Из 2,9 млн человек, количество туристов-визитеров, которые провели в Грузии 24 часа и более, составило 1,3 млн человек, что на 29,1% или 295,1 тыс. больше, чем в январе-июне 2016 года.

Национальная администрация туризма отмечает, что по количеству визитеров лидируют граждане Азербайджана (+7,4%), Армении (+16,2%), Турции (-15,9%) и России (+27,5%). Что касается европейских стран, то за последние шесть месяцев Грузию чаще всего посещали граждане Австрии (+54%), Нидерландов (+36%), Германии (+32%), Великобритании (+28%), Франции (+23%) и Литвы (+17%). Намного чаще стали приезжать в Грузию из Ирана (+223,4%), Узбекистана (+163%), Саудовской Аравии (+159%), Индии (+133%), Израиля (+48%), Китая (+41%).

В июне Грузию посетило 666,4 тыс. визитеров, что на 28,5% или 147,7 тыс. больше по сравнению с июнем 2016 года. Количество туристов из них составило 328,3 тыс. человек, что на 43% или 98,7 тыс. больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Доход от иностранного туризма, по данным первого квартала 2017 года, составил $ 434,6 млн, что на 23,3% или $ 82 млн больше, чем в январе-марте 2016 года. За весь 2016 год прибыль от иностранного туризма составила $ 2,2 млрд.

По сообщению ведомства, доля туризма в ВВП Грузии по данным первого квартала 2017 года составила 6,8%, что на 0,8% больше, чем в январе-марте 2016 года. По данным же за весь 2016 год, доля туризма в ВВП страны составила 7,1%, что на 11,8% больше, чем в 2015 году.