Крупнейшие американские энергетические корпорации ExxonMobil и Chevron выступили против ужесточения санкций против России. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как стало известно, компании опасаются рисков остановки нефтегазовых проектов с участием компаний из России.

Уточняется, что позиция таких крупных «игроков» может сказаться на прохождении законопроекта по усилению антироссийских санкций через конгресс США.

Представитель ExxonMobil Алан Джефферс заявил, что у компании нет конкретной позиции по санкциям, однако, указанный законопроект может привести к большим потерям американских нефтяных корпораций.