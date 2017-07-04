В России чтение Библии в кафе приравнивается к митингу и должно быть согласовано с местными властями. Это следует из ответа уполномоченного при Европейском суде по правам человека, замминистра юстиции Михаила Гальперина по жалобе лидера группы евангельских христиан Алексея Колясникова, сообщает РИА-Новости.

По мнению Гальперина, согласование коллективного чтения Библии нужно для обеспечения безопасности как участвующих в чтении, так и других посетителей кафе. Так Россия официально ответила на запрос ЕСПЧ по делу Колясникова, которого в 2014 году оштрафовали в Сочи за проведение «публичного мероприятия» без согласования.

В ответе России также указано, что на чтениях использовали звуковую аппаратуру, что характеризует это как публичное мероприятие. При этом о проведении чтения Библии в кафе власти Сочи узнали из регионального управления ФСБ.

Как отметил в комментарии «Ведомостям» директор правозащитного центра «Сова» Александр Верховский, если критерием публичного мероприятия является использование звуковой аппаратуры, то под него попадают и свадьбы, которые проводятся в кафе. Адвокат «Агоры» Александр Попков добавил, что чтение Библии было согласовано с охраной кафе.