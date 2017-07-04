Как ни странно, но восьмимесячному Сирилу Атли, который родился на свет в Канаде в доме знакомых его родителей, а не в госпитале, в будущем предстоит самостоятельно решать кто он — мальчик или девочка.

Родитель Сирила, который считает себя небинарным трансгендером, добился, чтобы в карте медицинского страхования не был указан пол ребенка. Он считает, что ребенок сам должен определиться, кем он хочет быть по жизни — мужчиной или женщиной.

Таким образом в карте медстрахования появилась пометка, которая может означать, что пол ребенка не определен.

Однако это лишь одна победа родителя Атли, ведь власти страны отказываются выдавать малышу свидетельство о рождении без указания конкретного пола ребенка, но родитель намерен выбить документ через суд.