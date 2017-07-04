Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся 7 июля, передает РИА «Новости».

«Согласована, 7-го [июля]», — сказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

Встреча пройдет «на полях» саммита G20 в Гамбурге.