Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся 7 июля, передает РИА «Новости».
«Согласована, 7-го [июля]», — сказал помощник российского президента Юрий Ушаков.
Встреча пройдет «на полях» саммита G20 в Гамбурге.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся 7 июля, передает РИА «Новости».
«Согласована, 7-го [июля]», — сказал помощник российского президента Юрий Ушаков.
Встреча пройдет «на полях» саммита G20 в Гамбурге.
Дата: 2017/07/04 15:30
Раздел: Мир
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