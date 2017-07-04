«Нуру Паша является одним из самых важных исторических героев Азербайджана. Он шел впереди создателей Азербайджанской Демократической Республики, созданной 28 мая 1918 года»

Об этом заявил генерал-майор в отставке ВВС Турции, бывший депутат, ректор Университета авиации Куршат Атылган.

Он отметил, что каждый народ живет своими героями.

«Насколько я знаю, борьба Нуру Паши продолжилась до 1932 года. Потом они вынужденно вернулись в Турцию. Эти люди 15-20 лет боролись за независимость Азербайджана. На сегодняшний день возведение памятника Нуру Паше является задачей нового поколения. Так как Нуру Паша является одним из исторических героев Азербайджана, то возведение ему памятника в Баку очень обрадовало бы Турцию», — сказал он в интервью Olke.az.

Турецкий генерал верит, что в скором времени в Азербайджане будет установлен достойный памятник Нуру Паше:

«Я верю, что Азербайджан возведет достойный памятник Нуру Паше, чем обрадует весь тюркский мир».