Глава группы компаний Palmali Мубариз Мансимов назвал в честь покойного министра энергетики Азербайджана Натига Алиева новый танкер.

Согласно информации Qafqazinfo, судно может плавать в арктических водах как ледокол. Танкер занимается транспортировкой нефти в Арктике, Норвегии и Канаде. Помимо нефти судно может также перевозить четыре наименования грузов.

«Мы дружили с Натигом Алиевым на протяжении двадцати лет. Он навсегда останется в моей памяти как преданный и любящий родину человек. Это особенный корабль. Как ледокол он может плавать в арктических водах. Он будет плавать в мировом океане, и весь мир узнает имя моего друга. Это потеря не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира. Я потерял самого близкого друга», — рассказал Мубариз Мансимов.