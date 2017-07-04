Польша может наложить вето на возможное вступление Украины в Европейский союз, если Киев продолжит восхвалять культ националиста Степана Бандеры. Об этом в интервью изданию wPolityce заявил польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский, передает RT.

«Экономическое сотрудничество с Украиной, к сожалению, не выглядит хорошо. И хуже всего, конечно, исторические вопросы. Наше послание очень чёткое: с Бандерой в Европу не войдёте. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не будем повторять ошибок 90-х годов, когда были определённые проблемы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польского меньшинства в этих странах», — сказал Ващиковский.

По его словам, Польша будет настаивать, чтобы Украина уладила все подобные вопросы «до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве».