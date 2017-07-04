5 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Умеренный южный ветер во второй половине дня сменится порывистым северо-западным.

Как сообщили в МЭПР, температура воздуха на Абшероне ночью составит 21-25°, днем — 34-39°, в Баку ночью – 22-24°, днем — 36-38° тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 50-60 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 23-24°, Загульбе, Бузовне, Мярдякане, Шувялане – 24-25°, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 26-27° градусов тепла.

Со второй половины дня 5 июля до утра 8 июля в Баку и Абшеронском полуострове усилится северо-западный ветер, температура воздуха понизится на 4-6° по сравнению с предыдущими днями.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Западный ветер днем усилится. Ночью 21-26°, днем 35-40°, местами 43°, в горах ночью 17-22°, днем 28-33° тепла.

Со второй половины дня 5 июля до утра 8 июля в некоторых районах усилится северо-западный ветер, 7 июля ожидаются грозы, дожди, град. Температура воздуха 7-8 июля понизится на 4-7° по сравнению с предыдущими днями.