В соединениях и частях Отдельной общевойсковой армии, расположенной в Нахчыванской АР, были проведены тактические учения подразделений ПВО с боевыми стрельбами.

Как сообщается на сайте Минобороны, учения, к которым также были привлечены другие специальные подразделения зенитно-ракетных войск, ПВО и артиллерии были начаты по сигналу «тревога», с отражения ударов условного врага с воздуха.

Подразделения ПВО, которые во время расположения мотострелковых подразделений обеспечивают их защиту от воздушной атаки, прошлись маршем и вышли в районы дислокации, заняв огневые и стартовые позиции.

После получения подразделениями боевой задачи было принято решение оценить обстановку и смоделировать координацию действий ПВО с оборонительными заданиями. Была отражена атака условного противника на подразделения, которые совершали передислокацию во время марша, а также обеспечено безопасное выдвижение колонн в районы дислокации.

На этапе боевых стрельб была отработана стрельба с ходу, и после занятия позиций. Воздушные и наземные цели условного противника были уничтожены передвижным зенитно-ракетным комплексом «Стрела 3» и 23-мм зенитными установками. К учениям также были привлечены 120-мм гранатометы.