Несколько дней назад Баку был взбудоражен страшной смертью спортсменки Рейхан Мамедовой — чемпиона Азербайджана по скалолазанию. Девушка погибла, пытаясь перейти дорогу по «зебре» на проспекте Нобеля. Ужасные кадры с видеорегистратора, попавшие в интернет, вызвали у читательской аудитории откровенный шок.

Позже полиция задержит машину марки ВMW (90-XU-928), за рулем которого в нетрезвом состоянии находился житель Масаллинского района Мамедов Алифага Абдул оглу (1962 г.р.). Кроме того, к ответственности в административном порядке будут привлечены другие водители, которые нарушили правила движения при прохождении Р.Мамедовой части, предусмотренной для пешеходов.

Дальше – больше: соответствующие структуры приняли странное решение: ликвидировать переход, сочтя его опасным.

Об этом сообщил ведущий Турал Юсифов, который так же поделился видео с места происшествия и отметил, что белые полосы на переходе были закрашены.

Но каким образом местные жители теперь будут переходить дорогу в этом опасном месте – структуры почему-то не рассказали. Возможно, в будущем будут предложены какие-то альтернативы, но сегодня люди остались наедине с опасным участком дороги, смертельные аварии на которых стали уже чем-то вроде порядка вещей. «Зона смерти» — вот как называют этот отрезок, на котором часто гибнут пешеходы и водители.

С этого момента хочется поподробнее раскрыть тему переходов.

По словам Азера Аллахверанова, комментирующего ситуацию изданию Спутник.аз, на дорогах республики погибает больше людей, чем на линии фронта в Нагорном Карабахе. Согласно статистике, за прошедший год количество аварий с участием пешеходов составило 43% (795 аварий) из общего числа. В результате 283 пешехода в Азербайджане погибли, еще 591 получил травмы.

Да, конечно же, чаще всего в ДТП виноваты больше пешеходы, чем автомобилисты, это уже доказанный факт. Но Рейхан правил не нарушала: она шла именно по тому самому отрезку пути, по которому передвигается ответственный пешеход, соблюдающий правила. Согласно записи с видеорегистратора, девушка пыталась перейти дорогу, не нарушая правил, и, тем не менее, жизнь ее оборвалась таким страшным образом.

Согласно статистике, переход-«зебра» — это не полная гарантия безопасности. Отнюдь. Даже на зебре существуют свои правила.

Но вопрос в другом: всегда ли принимаются меры в отношении тех водителей, которые не пропускают пешеходов на «зебре»? Или обязательно должно случиться что-то страшное, чтобы сотрудники соответствующих структур приняли меры и привлекли к ответственности нерадивых водителей? Как объяснить этим людям, что миг, который может стать последним – как для пешехода, так и для самого водителя? Скорее всего, дело в банальном неуважении к окружающим, в зацикливании обеих сторон на глупом постулате «Не столб – отойдет, не трамвай — объедет».

А вот что написано в правилах ПДД:

Пешеходный переход — участок проезжей части, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2 и выделенный для движения пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками 5.19.1 и 5.19.2.

Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

При отсутствии пешеходных переходов разрешается переходить проезжую часть на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Пешеход в этом случае имеет преимущество перед выезжающими с перекрестка транспортными средствами, завершающими правый или левый поворот.

Как видите, права пешеходов довольно четко определены.

Так же правила ПДД гласят и о том, что возле пешеходного перехода должен быть установлен ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ знак.

Но в Баку такие знаки, чаще всего, не наблюдаются. Возможно, многие полагаются на автоматические навигаторы, которыми снабжены автомобили, но иногда навигатор сообщает о знаке слишком поздно.

Так как же остановить трагедии на «зебрах»? Может быть специально для наших водителей, упорно игнорирующих пешеходные переходы, придумать новые правила и пункты, внести их в ПДД, утвердить, закрепить, ежечасно вещать о нарушителях и высоких суммах штрафов за эти нарушения в СМИ и по ТВ? Крайность – скажете вы, и будете не правы. Если речь идет о БЕЗОПАСНОСТИ, крайностей не существует. А если уж речь идет о крайностях, так я озвучу главную: обучение в автошколе в нашей стране не является обязательным условием для получения водительского удостоверения. Достаточно купить машину, нанять инструктора и пройти экзамен, который сдается только на площадке, где — кроме экзаменуемого — других водителей нет. Думаю, что не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять разницу между пустой площадкой и перегруженными транспортом городскими дорогами с интенсивным движением? Какой же это экзамен, как вообще язык поворачивается называть этот фарс ЭКЗАМЕНОМ? К примеру, в соседней России потенциальные водители сдают три экзамена: теория, вождение на площадке и вождение в городе. Точно такая же процедура сдачи на водительские права вот уже много лет функционирует в Европе и в США.

В некоторых странах перед пешеходными «зебрами» в качестве предохранителя от ДТП, как правило, находится «лежачий полицейский». Таким образом, подъезжая к «зебре» водитель – хочет он того или же нет — сбрасывает скорость, и риск гибели пешехода, переходящего дорогу на «зебре», таким образом, сводится практически к нулю.

По словам заведующего отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку Вагифа Асадова, проезжая через пешеходный переход-«зебру», водители обязательно должны уступать дорогу пешеходам, в противном случае, они несут ответственность. В статье 40 закона «О дорожном движении» перечислены права и обязанности пешеходов. В случае нарушения пешеходами данной статьи, их ждет привлечение к ответственности по ст.153 Кодекса административных правонарушений». Сами пешеходы также должны быть осторожны и сдержанны. Неосторожность пешехода и халатность водителя в любой момент могут привести к аварии. Несмотря на деятельность дорожной полиции по обеспечению безопасности на дорогах, от участников движения зависит очень многое».

В.Асадов сказал так же, что иногда пешеходные полосы приводят к плотности автомобилей. Причина — непрекращающийся поток переходящих через «зебру» пешеходов. Нередко водители мешают передвижению пешеходов, что также приводит к плотности автомобилей. Чтобы решить эту проблему пешеходы должны дожидаться друг друга и переходить дорогу группами. То есть, водители должны ждать пешеходов, а пешеходы — водителей. Существует необходимость формирования культуры дорожного движения и изучения закона «О дорожном движении»».

В.Асадов сказал, что проводя ежедневные проверки, сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции города Баку проверяют наличие в надлежащих местах пешеходных полос. В случае необходимости в проведении полос граждане могут обратиться в ГУГДПГБ. В соответствии с их обращениями произведут осмотр территории, и при необходимости полосы будут проведены.

А гражданам, проживающим в районе «Дороги смерти», на которой недавно погибла чемпионка Азербайджана, следует обратиться в Комиссию безопасности дорожного движения Кабмина и выступающее в качестве исполнительного органа Главное управление государственной дорожной полиции ГУГДП. Возможно, там будет установлен светофор или проведены новые пешеходные полосы.

Пока писалась эта заметка, в СМИ было опубликовано сообщение о том, что в Баку на проспекте Ататюрка (опять на зебре!) был сбит пожилой мужчина, который скончался от удара на месте. Убивший его водитель скрылся с места преступления…

А тем временем, Бакинское транспортное агентство внедряет еще одно новшество: на наземные пешеходные дорожки будут нанесены предупреждения, призывающие пешеходов быть внимательными на проезжей части дороги.

Новшество впервые будет внедрено на дорогах, прокладываемых в рамках проекта “Советской”, а в будущем охватит все дороги столицы. Но вот кто предупредит водителей?

Яна Мадатова