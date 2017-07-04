Народный артист России Филипп Киркоров провел день в столице Азербайджана.

«Буквально на вечер и ночь отлучался от любимых детей из Парижа в Баку, поздравить близких друзей с днём Рождения и с днём свадьбы, совместить любимую работу и приятные минуты в компании дорогих друзей, и обратно в Париж к своим.

Разрываюсь на части, как все успеть? И так последние 30 лет, да что уж 30, все 50 лет живу в таком режиме, может, поэтому так много успел и, увы, так много пропустил», — написал он в комментарии к видео, снятому во время вылета из Баку.