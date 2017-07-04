В Баку произошел смертельный случай.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Насиминском районе столицы.

На пересечении улиц Фикрета Амира и 28 мая в тяжелом состоянии был обнаружен Мехдиев Самир Ази оглу. Он был доставлен в больницу прохожими.

Врачи сообщили, что С.Мехдиев получил тяжелую черепно-мозговую травму. Несмотря на их усилия, спасти его не удалось.

Юноша был студентом Азербайджанского университета архитектуры и строительства.

Руководитель пресс-службы университета Наджиба Мирзаева сообщила, что Самир Мехдиев скончался в результате наезда автомобиля.

По факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, начато расследование.