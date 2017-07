Президент США Дональд Трамп считает, что Южная Корея, Япония и Китай не будут дальше мириться с испытаниями КНДР.

«КНДР только что запустила еще одну ракету. Этому парню больше нечем заняться в этой жизни? Сложно поверить, что Южная Корея и Япония будут с этим мириться дальше. Вероятно, Китай предпримет жесткий шаг и положит конец этой глупости раз и навсегда «, — написал Трамп в Twitter.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 июля 2017 г.