Президент США Дональд Трамп считает, что Южная Корея, Япония и Китай не будут дальше мириться с испытаниями КНДР.

«КНДР только что запустила еще одну ракету. Этому парню больше нечем заняться в этой жизни? Сложно поверить, что Южная Корея и Япония будут с этим мириться дальше. Вероятно, Китай предпримет жесткий шаг и положит конец этой глупости раз и навсегда «, — написал Трамп в Twitter.


Напомним, КНДР запустила снаряд с территории провинции Пхёнан-Пукто, которая находится у границы с Китаем. Ракета пролетела несколько сотен километров и упала в исключительной экономической зоне Японии.