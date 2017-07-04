Спецпредставитель ПА ОБСЕ на Южном Кавказе Кристиан Вигенин в рамках визита в Вену встретился с высокопоставленными дипломатическими представителями из Азербайджана, Армении и председательства Австрии в ОБСЕ, а также с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. В ходе встреч обсуждались возможности мирного урегулирования Карабахского конфликта.

Как передает news.am, Вигенин в Вене провел серию встреч, посвященных событиям на Южном Кавказе, в том числе по переговорам, связанным с нагорно-карабахским конфликтом. В ходе всех своих встреч Вигенин подчеркнул важность продолжения усилий в рамках согласованных форматов обсуждений, отметив, что потенциал парламентского диалога будет способствовать политической воле.

«Региональные конфликты по-прежнему обходятся в непозволительную и выскоую человеческую цену. Я намерен продолжать обсуждать с моими коллегами в Парламентской ассамблее ОБСЕ о том, как мы можем использовать наше политическое влияние, чтобы способствовать постоянным официальным усилиям и обеспечить импульс для обеспечения всеобъемлющего и устойчивого мира », — сказал Вигенин.

На этой неделе в Минске пройдет ежегодное заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, на котором собралось около 300 парламентариев со всего региона ОБСЕ.