Антироссийские санкции и сопровождавшее их ответное эмбарго на импорт принесли много пользы российской экономике.

Как передает РТ, об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью Les Echos. По его словам, те, кто верит в Россию, продолжают с ней сотрудничать, и среди французских предприятий таковых немало.

Санкции, конечно, имели и негативное влияние на экономику России, признаёт российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров, но, по его словам, «мы привыкли». В то же время санкции способствовали развитию российского производства. «Честное слово, мы полностью заинтересованы в их продлении!» — заявил Мантуров в интервью Les Echos.

По его оценкам, благодаря эмбарго на импорт продуктов, российский сельскохозяйственный сектор растёт на 4-5% в год. Кроме того, санкции подстёгивают рост и других сфер: машиностроения, химической промышленности, фармакологии, авиационной индустрии. В выигрыше оказалась и сфера производства газонефтяного оборудования, которая смогла создать новые альянсы. В результате к концу года правительство ожидает в целом рост промышленного производства на 2-3%.

По словам Мантурова, во время кризисов 2008 и 2015 годов многое было сделано, чтобы диверсифицировать производство, и если раньше доходы от экспорта более чем наполовину состояли из нефти и других природных ресурсов, то теперь их доля стала меньше 50%.

Однако по мере модернизации растёт продуктивность, но сокращаются рабочие места. Чтобы компенсировать эти потери, правительство пытается создавать рабочие места в новых секторах. Проблема остаётся и в низкой мобильности рабочей силы: так, после бума дальневосточной экономики там образовался дефицит в кадрах, который не удаётся закрыть.

Власти также делают всё возможное ради создания хорошей среды для развития малого и среднего предпринимательства, заявил Мантуров. Однако, по его словам, здесь есть и вопрос изменений в менталитете. «Во Франции на это понадобилось время. Россия вышла из коммунистической государственной системы всего 27 лет назад».

Кроме того, по мнению чиновника, между французами и Россией нет никакой проблемы доверия. Он перечисляет сферы, в которых взаимодействие только укрепляется: например, фармацевтическая компания Sanofi выпускает в России инсулин, Renault-Nissan занимается АвтоВАЗом, есть взаимодействие и в авиационной промышленности. «Те, кто верит в Россию и в наш Евразийский союз, приходят», — приводит слова российского министра Les Echos.