Несмотря на обещанное президентом Турции Эрдоганом завершение строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс до конца лета, работы на турецком участке фактически не двигаются.

Как стало известно агентству Fineko/abc.az из информированных источников, на июль страны, участвующие в проекте, назначили очередное заседание координационного совета по его реализации.

Задача совета состоит в том, чтобы провести анализ текущего состояния Баку-Тбилиси-Карс и наметить планы по обеспечению дальнейшего прогресса строительства железной дороги.

В то же время турецкие источники указывают, что есть очень влиятельные люди, которые просили Турцию сделать всё, чтобы этого проекта не было. На протяжении ряда лет им удаётся срывать завершение строительства и эксплуатацию инициированной Азербайджаном железной дороги.