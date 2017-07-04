На «азербайджанском треке» у Москвы уже не осталось привлекательных козырей

В СССР, как известно, «коммерческой» рекламы не было. Изредка можно было увидеть лозунг «Летайте самолетами «Аэрофлота»!» или «Храните деньги в сберегательной кассе», но рекламные объявления в газетах, билборды и тем более ролики по ТВ — это тоже одна из примет «лихих девяностых». Тогда же, в 1996 году, появилась и первая «социальная реклама», та, что должна была не побуждать людей что-то купить, а как бы учила их «разумному, доброму, вечному». По сюжету одного из таких роликов, девочки, судя по плакатам на стенах аудитории, студентки мединститута, что-то отмечают и заодно делятся планами на будущее. Одна мечтает найти лекарство от СПИДа, другая — выйти замуж «за актера Димочку Харатьяна», третья видит свое будущее в виде «только деньги, Лос-Анджелес, вилла, океан…» А по коридору идет вечно голодный студент. Прислушивается к голосам, доносящимся из аудитории, после чего вынимает из кармана белую крысу и со словами «Давай, Склифосовский, твой час настал!» — закидывает ее в аудиторию. Девочки, как того и следовало ожидать, с визгом удирают, а студент устраивается за столом и начинает свой «праздник живота». А затем с набитым ртом обращается к пирующему рядом крысенку: «Лопай, лопай, Склифосовский! Заслужил». После чего на экране появляется главный слоган: «Ставьте перед собой реальные цели».

Вот и теперь кое-кто из российских политиков на «азербайджанском треке» решил «ставить реальные цели». Во всяком случае, именно на такие выводы наталкивает интервью, которое дал порталу «Москва-Баку» Алексей Пушков — телеведущий и политик, председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации, бывший председатель думского комитета по международным делам.

Как того и следовало ожидать, Пушков весьма цветисто рассуждал о дружбе России и Азербайджана. Говорил, что «Азербайджан – важное государство на Кавказе и в зоне Каспия», «один из «невралгических» узлов современной политики, здесь сходятся интересы многих крупных держав: США, России, Турции, Ирана», делился многообещающими предположениями: «Не думаю, что долго в стороне от этого региона останется и Китай». Пушков отмечал: «У Азербайджана значительная геополитическая роль, а его геополитическая перспектива будет только расти. Азербайджан выбрал политику равноотстояния от главных центров силы. Мне кажется, это разумно – любой центр силы, с которым чрезмерно сблизится Азербайджан, будет пытаться диктовать ему свою повестку дня». По его словам, «Азербайджан играет роль не посредника, а государства, которое в равной степени интересно многим странам. Баку сам решает с кем и в какой степени взаимодействовать и сотрудничать. Скажем, вступи Азербайджан в НАТО, он превратится в государство, которое будет находиться под колоссальным давлением Соединенных Штатов и крупнейших держав Европы». Коснулся даже весьма острой темы: «Есть сложная проблема в треугольнике Москва-Ереван-Баку. Армения союзник России по ОДКБ, Азербайджан в ОДКБ не входит, но он наш стратегический партнер. Я считаю, что Россия делает все возможное, чтобы выдержать здесь правильный баланс, в этой очень сложной конфигурации и не оттолкнуть от себя Азербайджан. Надеюсь, что в Азербайджане это понимают и воспринимают».

Однако главный «политический козырь» Пушкова был в другом. «Я полагаю, что США все же заинтересованы, как они заинтересованы в большинстве стран, в смене режима в Азербайджане. Были определённые трения между руководством Азербайджана и американским посольством в Баку. Я думаю, что эти трения были обоснованы со стороны Азербайджана. Западные игроки стремятся оказывать на него давление, с тем, чтобы изменить внутреннюю политику. В идеале, осуществить смену режима и превратить Азербайджан в подобие Грузии, — рассуждал политик и телеведущий. — С другой стороны, есть Россия, которая не претендует влиять на внутреннюю политику Азербайджана. В России очень уважительно относятся к выбору этой страны и к выборам в этой стране». После чего уверенно заявил: «На мой взгляд, для Азербайджана стратегически обоснованы особые отношения с Россией. Их можно назвать отношениями стратегического партнерства, историческими, дружескими. Как ни назови, Россия имеет то преимущество, что она страхует Азербайджан от чрезмерного влияния других государств, которые, грубо говоря, хотели бы «прибрать его к рукам». У России нет такой задачи. Мы предлагаем Азербайджану различные проекты, и были бы заинтересованы в его участии в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, но в той степени, в которой в этом заинтересован сам Азербайджан». Этакий тонкий намек на угрозу «цветной революции», «майдана», «тахрира» или еще чего-нибудь в том же роде, что будто бы готовит в Азербайджане зловредный Запад и от чего РФ готова спасти своего соседа. И да, конечно, сама Россия этим не занимается.

«Цветные революции» как надежда российской политики

Здесь, пожалуй, нужно уточнение. «Цветные революции», неважно, идет ли речь о «революции роз» в Грузии, украинском Майдане или «арабской весне», весьма привлекательно смотрятся в теленовостях. Они, конечно, хороший повод поговорить о демократии и о том, что диктаторские режимы далеко не так прочны, как представляется. Но в реальности революции, даже «бархатные» — весьма болезненный и травматичный процесс. Да еще к тому же далеко не всегда уличные протесты действительно позволяют «продвинуть демократию»: Египет, где волна «арабской весны» вознесла на Олимп далеко не демократичных «братьев-мусульман» -пример на все времена. Не говоря уже об антишахской революции в Иране, свержении Каддафи в Ливии или гражданской войне в Сирии.

Более того, есть и такая непреложная истина: революции, неважно, «цветные», «пролетарские», «буржуазные» или еще какие — невозможно «импортировать» или «экспортировать». Они должны вызреть изнутри. Свою роль здесь играют и социальные противоречия, и политическое недовольство, и многое другое. И самое главное, революция начинается в том случае, если мирные, легитимные способы решить накопившиеся проблемы по какой-то причине не срабатывают. Так что от «революций» в кавычках и без есть прекрасное и действенное «противоядие» — своевременные и глубокие реформы. Нелишне вспомнить, как именно на Азербайджане прервалась волна «цветных революций» начала нулевых. И в Грузии, и в Украине, и позже в Киргизии власть активно привлекала к сотрудничеству российских политологов и политтехнологов, которые настойчиво рекомендовали «подправить» результаты выборов — и получала взрыв негодования на улицах. А в Азербайджане, где выборам предшествовала впечатляющая волна демократизации выборного законодательства «сверху», по инициативе властей, никакого «майдана» не случилось.

Не будем уточнять, знает ли все эти тонкости господин Пушков. Важно другое. «Цветные революции», «майдан», «печеньки Нуланд» и «дяди в пробковых шлемах», которые все это инспирируют и организуют — одна из самых любимых тем на российских агрессивных ток-шоу. Перспективой «майдана» дружно запугивают всех и вся, пытаясь таким образом оправдать все что угодно, и прежде всего политические репрессии внутри самой РФ. А теперь вот нехитрую конструкцию в стиле «Вы что, хотите «Майдан»?» переносят и во внешнюю политику.

Только вот попытка Пушкова использовать российскую, пардон, политическую «пугаловку» на тему «цветных революций» на азербайджанском треке вышла не ахти какой убедительной.

Не станем спрашивать у господина Пушкова, читал ли он…ну, скажем, интервью газете Le Mond опального российского политика Андрея Илларионова, где тот признал, что в 1993 году Россия провоцировала в Азербайджане гражданскую войну. Просто есть примеры куда более недавние — попытка РФ устроить серию терактов и вооруженный переворот в Черногории. После чего не осталось сомнений: от подобных методов Москва не отказалась. И если за последние лет пять не было попыток применить их против Азербайджана, это еще ни о чем не говорит.

Другое дело, что попытка запугать власти Азербайджана «цветными революциями», которые, не будь у Баку «заступник» в лице РФ, наверняка спровоцирует здесь Запад — это для Москвы едва ли не последний «политический козырь». А козыри ей сегодня ой как необходимы. В особенности на азербайджанском треке.

«Маневр последнего момента»

Прежде всего, отметим: интервью Пушкова появилось на примечательном фоне. И представляет собой звено той же цепи, что и визиты в нашу страну Дугина и Проханова. В самом деле, напомним в который уже раз: в отношениях Баку и Москвы уже давно проявляется этакая «двойственность». Да, Азербайджан не позволяет себе резких антироссийских выпадов, не открывает «музей советской оккупации», не ограничивает сферу применения русского языка и даже не заявляет о готовности подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Баку и Москва успешно сотрудничают в самых разных областях, от гуманитарной до военной. Но в то же время Баку успешно реализует проект «Южного газового коридора», сотрудничает с НАТО и Евросоюзом. Более того, если во времена Барака Обамы между Баку и Вашингтоном действительно наличествовали «трения», то теперь, когда к пост президента США занял Дональд Трамп, между Азербайджаном и США наметилась вполне реальная перспектива сближения. Все это не может не нервировать Москву. Где, похоже, не очень представляют, как реагировать на происходящее. Особенно с учетом такого факта: до последнего времени на постсоветском пространстве РФ использовала исключительно тактику экономического «выкручивания рук» и военно-силовое давление.

Только вот…с Азербайджаном эти методы не сработали. После санкций за Крым и Донбасс сценарии вроде «пятидневной войны» против Грузии могут уже не пройти — в Москве это понимают отчетливо. Попытка действовать в апреле 2016 года «от имени» Армении привела совсем не к тем результатам, которые планировали в Москве: отступать пришлось как раз ее «форпосту». Придирки к азербайджанским «овощным» фурам на КПП «Яраг-Казмаляр», депортации граждан Азербайджана из РФ, наконец, закрытие ВАК — все это просто не давало ожидаемых результатов. А такие «рычаги давления», как нефть и газ, здесь не действовали по определению. К тому же Азербайджан открыто строит отношения не только с РФ, но и с Западом.

На этом фоне в РФ и попытались перейти от «словесного кнута»…нет, не к «прянику», а к намекам на пряник. В Баку спешно командированы сначала Дугин, затем Проханов — не занимающие официальных постов, не имеющие полномочий, но зато обладающие статусом «идеологов Кремля». А теперь вот интервью порталу «Баку-Москва» дает Алексей Пушков — известный политик и телеведущий, чьи «твиты», посвященные самым разным событиям, от судейства на игре российской сборной по футболу и до расширения НАТО, потом старательно публикуют околоофициозные СМИ. И, очевидно, это его интервью должно было служить дальнейшему «сближению», «упрочению», «развитию» и «укреплению». Вот и рассуждал господин Пушков ради этой великой цели вообще и укрепления отношений Азербайджана и РФ в частности о «цветных революциях» и «дядях в пробковых шлемах».

Когда закончились аргументы

Только вот, если быть до конца откровенными, о чем еще уважаемый российский сенатор мог в этом интервью говорить? Какие еще аргументы в пользу «пророссийской ориентации» привести? На чем выиграть «политическую конкуренцию» с Западом? Пообещать инвестиции? В то время, когда эксперты с тревогой говорят о бегстве капитала из РФ, российская экономика испытывает заметный финансовый голод, а Интернет переполнен издевательскими стишками в стиле «Загрустили «Искандеры», приуныли «Тополя». Что-то больше не смешит их курс российского рубля»? Инвестиции, увы и ах, логично искать на Западе, или на берегах Персидского залива, но не в РФ. Технологии? Но, как бы это поделикатнее сказать, их тоже логичнее искать в США, Европе или Японии, но не в России.

Политическое сотрудничество? И здесь, увы и ах, у РФ позиции слабоваты. Фраза из поздравительного послания Президента Ильхама Алиева его американскому коллеге Дональду Трампу в связи с Днем независимости США, где глава Азербайджанской Республики выражает надежды на усилия Вашингтона в карабахском урегулировании и напоминает, что конфликт должен быть урегулирован в соответствии с нормами международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана, мирным и справедливым путем — не просто выражение официальной позиции Азербайджана. В ситуации, когда на РФ наложены санкции за аннексию Крыма и попытка «прихватизации» еще и Донбасса, после «пятидневной войны» против Грузии вопрос, в Москве или на Западе Азербайджану логичнее искать поддержки в решении карабахской проблемы, звучит, прямо сказать, риторически. Да, Запад по крайней мере пока особого рвения здесь не проявляет, да и «двойные стандарты» никуда не исчезли, но «Искандеры» в Армении точно не американские. Как и база в Гюмри. Вот и остается пускать в ход любимые «внутрироссийские» аргументы для запугивания и лелеять надежду, что они могут сработать на азербайджанском треке.

Только вот, судя по всему, Алексей Пушков и сам понимает: надежных аргументов и политических козырей у него в запасе нет. И в своем интервью вполне осмотрительно воздерживается от излишне радужных планов, не делает попыток «уговорить» Азербайджан вступать в ОДКБ и ЕАЭС и вообще ограничивается программой-минимум: отговорить Азербайджан от слишком сильного сближения с Западом, прекратить «размывание» позиций РФ и хотя бы оставить все как есть — геополитические планы РФ стали куда более скромными, чем это было еще вчера. Только вот…в обмен на «намеки на пряник» даже их вряд ли удастся осуществить. Такая вот получилась realpolitic в переводе на русский. После подведения итогов которой вряд ли можно будет сказать своему подручному «Лопай, лопай, Склифосовский! Заслужил».

Нурани, специально для Minval.az