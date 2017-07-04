В Джалилабадском районе начальник управления избит в своем кабинете.

Как передает Report, инцидент произошел в Джалилабадском представительстве ОАО «Азеришиг».

Как сообщили местные жители, начальник Джалилабадского управления электропродаж 57-летний Айдын Ахмед оглу Мамедов был избит гражданами в своем кабинете. Получившему травмы различной степени тяжести начальнику управления оказали первую медпомощь и направили на амбулаторное лечение.

Причины конфликта пока неизвестны.

Отделение полиции было уведомлено.