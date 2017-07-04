Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 4 июля установлен на уровне 1.7021 маната, а евро — 1.9356 маната.
Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 4 июля установлен на уровне 1.7021 маната, а евро — 1.9356 маната.
Дата: 2017/07/04 9:43
Раздел: Азербайджан, Экономика
Просмотров:
81
В Джалилабадском районе начальник управления избит в своем кабинете.
Армяне выпустили по нашим позициям 9 снарядов из минометов
В Баку в общежитии для беженцев произошел пожар.
Делегация иранских предпринимателей 5-6 июля посетит Азербайджан
Ему было 16 лет
В ходе встреч была отмечена важность продолжения усилий для урегулирования карабахского конфликта в рамках согласованных форматов
Водолазы спасли тонущих в море
Члены 50 семей из Джоджуг Мерджанлы по очереди тянули жребий и стали обладателями постоянных квартир по новым адресам
Агентство завершило операции по очистке территорий от мин