В Баку в общежитии для беженцев произошел пожар.

Как передает Репорт, пожар произошел в результате короткого замыкания на верхнем этаже общежития для беженцев и вынужденных переселенцев, расположенном в Бинагадинском районе, на ул. Саттара Бахлулзаде 39, позади дома торжеств «Рамин».

В результате различные травмы получили 5 человек, один из которых сотрудник 4-го отделения полиции.

К тушению пожара были привлечены 6 пожарных расчетов, а для обеспечения безопасности на место прибыли сотрудники Бинагадинского РУП.

В результате пожара полностью выгорели 3 квартиры на 5-м этаже. Пожар был потушен.