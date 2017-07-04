Запущенная во вторник утром КНДР баллистическая ракета пролетела около 40 минут и упала, вероятно, в исключительной экономической зоне Японии.

Как передает ТАСС, об этом заявил на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Сегодня в 09:39 по местному времени с западного побережья КНДР был произведен запуск баллистической ракеты. Она пролетела 40 минут и упала, вероятно, в исключительной экономической зоне нашей страны в Японском море», — сказал он. Суга добавил, что сведений об ущербе в связи с ракетным пуском нет.

Он сказал, что правительство Японии заявило Пхеньяну протест в связи с запуском ракеты. «Очередная провокация Северной Кореи абсолютно неприемлема. Мы выразили протест и осудили это», — сказал он.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что запуск был произведен из района провинции Пхенан-Пукто.

При канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ создан экстренный штаб, который занимается сбором информации. Береговая охрана предупредила экипажи судов о ракетном пуске и просит их не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.