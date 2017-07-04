Запущенная во вторник утром КНДР баллистическая ракета пролетела около 40 минут и упала, вероятно, в исключительной экономической зоне Японии.
Как передает ТАСС, об этом заявил на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
«Сегодня в 09:39 по местному времени с западного побережья КНДР был произведен запуск баллистической ракеты. Она пролетела 40 минут и упала, вероятно, в исключительной экономической зоне нашей страны в Японском море», — сказал он. Суга добавил, что сведений об ущербе в связи с ракетным пуском нет.
Он сказал, что правительство Японии заявило Пхеньяну протест в связи с запуском ракеты. «Очередная провокация Северной Кореи абсолютно неприемлема. Мы выразили протест и осудили это», — сказал он.
Ранее агентство Yonhap сообщило, что запуск был произведен из района провинции Пхенан-Пукто.
Как сообщили в Комитете начальников штабов (КНШ) Республики Корея, ракета пролетела 930 километров. «Северная Корея осуществила пуск неопознанной ракеты из района аэродрома Панхён провинции Пхёнан-Пукто, около 09:40, она пролетела более 930 км», — говорится в сообщении.
Исходя из дистанции полета, южнокорейские военные полагают, что это была баллистическая ракета средней дальности. Анализ полетных данных продолжается. КНШ подчеркивает, что вооруженные силы Южной Кореи находятся в полной готовности отразить новые северокорейские провокации.