В результате стрельбы во французском Тулузе погиб один человек, ранены шестеро, сообщает «Лайф» со ссылкой на France Info.
Согласно информации, двое пострадавших получили серьезные ранения.
В результате стрельбы во французском Тулузе погиб один человек, ранены шестеро, сообщает «Лайф» со ссылкой на France Info.
Согласно информации, двое пострадавших получили серьезные ранения.
Дата: 2017/07/04 0:30
Раздел: Новость
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