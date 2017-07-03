Серия встреч касательно урегулирования нагорно-карабахского конфликта состоялась сегодня в Вене.

Как сообщили Report в пресс-службе ПА ОБСЕ, в них принял участие спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин.

Так, состоялись его встречи с высокопоставленными дипломатами из Азербайджана, Армении, председательства Австрии в ОБСЕ, сопредседателями Минской группы ОБСЕ, представителями секретариата ОБСЕ.

В ходе встреч была отмечена важность продолжения усилий для урегулирования карабахского конфликта в рамках согласованных форматов.

Напомним, в своем недавнем совместном заявлении сопредседатели МГ ОБСЕ заявили, что намерены 3 июля посетить Вену с целью уведомить Минскую группу о ходе переговорного процесса вокруг урегулирования нагорно- карабахского конфликта.