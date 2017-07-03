Учения по противовоздушной обороне провели экипажи кораблей Каспийской флотилии, поднятые по сигналу учебной тревоги, в ходе тренировки отрабатывается подготовка к ведению боевых действий, сообщает в понедельник штаб Южного военного округа (ЮВО)

«Экипажи кораблей при получении сигнала на перевод в высшие степени боевой готовности отработали экстренную подготовку кораблей к выходу в море и применению оружия. Провели корабельные учения по противовоздушной обороне и маскировке пунктов базирования», — сказано в сообщении пресс-службы ЮВО, поступившем в «Интерфакс-АВН».

Также отрабатываются вопросы взаимодействия, чёткого и своевременного обмена информацией между группами и постами пунктов управления, совместные действия подразделений и штабов воинских частей при выполнении задач по предназначению и подготовке к ведению боевых действий, сообщает штаб ЮВО.

Отмечается, что тренировка плановая, к ней привлечены около тысячи военнослужащих, более 10 боевых кораблей и судов обеспечения, порядка 150 единиц боевой и специальной техники.

Сообщается также, что батальоны морской пехоты Каспийской флотилии, дислоцированные в Астраханской области и Дагестане, «подняты по тревоге и приступили к выполнению учебно-боевых задач».

«На данный момент личный состав батальонов отработал получение внезапной команды на подъём по тревоге, подготовил военную технику к совершению марша и выходу из парков. Затем вся военная техника морских пехотинцев покинула военные городки и начала переход в назначенные районы сосредоточения. По прибытии в районы личный состав займётся отработкой мероприятий по развёртыванию командных пунктов и инженерному оборудованию позиций», — информирует штаб округа.

Проверка боевой готовности проводится под руководством командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Сергея Пинчука.