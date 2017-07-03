В Шамкирском районе в водном канале утонул 16-летний парень.

Как передает АПА со ссылкой на сайт МЧС, спасатели извлекли и передали по назначению тело Эльвина Сиявуш оглу Гусейнова (2001 г.р.), утонувшего в водном канале в селе Гараджемирли.